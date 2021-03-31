شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: البدرى يقدرنى جدا.. وشارة الكابتن أخذت أكثر من حجمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، مدرب منتخب مصر: "إن حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر يقدرنى جدا، وأنا أعرف دورى كويس جدا، وأقوم بها على أكمل وجه".

وقال طارق مصطفى في مداخلة مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "علاقتى بحسام البدرى كويسة جدا وهو يقدرنى لأننى أعرف أدوارى وأقوم بها على أكمل وجه، ورديت أكثر من مرة على هذا السؤال".

وأضاف طارق مصطفى: "عبد الله جمعة وعمر جابر تفوقا بشكل كبير من الناحية الهجومية والدفاعية، وكذلك عمرو السولية عمل ماتش متكامل وقدم دور المركز 6 و8 على أكمل وجه".

وأوضح مدرب المنتخب: "محمد الننى لاعب كبير ومنحه الشارة لمحمد صلاح تؤكد العلاقة القوية بين جميع اللاعبين، وشارة الكابتن أخذت أكثر من حجمها في الإعلام وليس هناك أزمة بين اللاعبين".

وتابع طارق مصطفى: "عندنا كواليتى كبير جدا في مصر وكنا عاوزين نلعب ماتش جرز القمر تانى يوم بعد مباراة كينيا علشان الأداء المتواضع اللى ظهرنا عليه".

وعن مواجهة الزمالك، قال مصطفى: "أطالب لاعبى الزمالك بالتركيز والاجتهاد في الملعب أمام مولودية الجزائر والنتيجة بتاعة ربنا بس لازم تموت نفسك على الآمال المتبقية".