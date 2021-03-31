شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالزمالك: لن نستكمل دورى السلة لحين الفصل فى التظلم ونطالب بإعادة لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن النادى طلب تأجيل مبارياته في دورى السلة لحين الفصل في التظلم ضد قرارات اتحاد السلة.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "الجهاز الفني لنادى الزمالك بيعرف الأصول وينبذ التعصب ويلفظه، ولذلك وافق على حضور جمهور الأهلى على الرغم من أن اللائحة ترفض ذلك".

وأضاف عضو نادى الزمالك: "لن نستكمل دورى السلة إلا لما تتم مناقشة شكوى نادى الزمالك، وإيه وجه السرعة في اجتماع اللجنة الثلاثاء وياخدوا القرارات دى ضد الزمالك، ومتمسكين بإعادة المباراة ولن نقبل القرار".

وأوضح إبراهيم عبد الله: "طلبنا تأجيل مباريات الزمالك لحين الفصل في التظلم ضد قرارات اتحاد السلة، والزمالك سيتقدم اليوم الأربعاء بشكوى في اللجنة الأولمبية ضد قرارات اتحاد السلة، كما سنقدم بشكوى للجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية المصرية ضد مراقب المباراة".

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.