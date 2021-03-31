شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: لاعبو المنتخب على قلب واحد.. وصلاح قيمة كبير ويرفض التمييز عن زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، مدرب منتخب مصر، أنهم لم يكونوا راضين عن الأداء في مباراة كينيا وتراجع الأداء، ولم يستغل اللاعبون الهدف المبكر الذي سجلوه في المباراة وتسبب في إدخال كينيا في المباراة.

وقال معوض، خلال تصريحات له لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب عاد فى الأداء بعد 3 أيام ونجح في تقديم مباراة قوية أمام جزر القمر المنتخب المتأهل معنا عن مجموعتنا، وفزنا برباعية نظيفة، فهذا يحسب اللاعبين، وما يميز منتخب مصر وجود الجماعية في الأداء، ومباراة جزر القمر بداية حقيقة للمنتخب في الفترة القادمة".

وشدد على أن: "التشكيل يتغير وفقا لمتطلبات كل مباراة وطريقة لعب المنافس، مثلا لو أردنا اللعب بظهير أيسر يجيد الأدوار الدفاعية ندفع بأحمد أيمن منصور، ولو ظهير أيسر يجيد لعب أدوار هجومية نلعب بعبد الله جمعة، ومن الطبيعي غضب أي لاعب عند جلوسه احتياطيا".

وأوضح أن الجهاز الفني منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء كينيا أمام جزر القمر، مؤكدا أن محمد صلاح كان مقررا مشاركته في المباراتين، لاسيما أنه أول معسكر لصلاح معنا وكنا نحتاج لوجوده بشكل كبير ويتعود على الأجواء معنا.

وأعرب سيد معوض عن أن أهم شيء لدينا هو الجماعية ولا يفرق معنا من يكون القائد ويتحمل المسئولية، لأن الجميع على قلب رجل واحد، وبخصوص تنازل محمد النني عن الشارة لمحمد صلاح أكد أن هذه هي العلاقة التي تحكم بين عناصر منتخب مصر، وما يثار عن وجود أزمة بشأن الشارة غير صحيح.

واستطرد أن رمضان صبحي عاد من تنزانيا مع فريقه قبل معسكر المنتخب بيوم واحد وطبيب المنتخب أكد معاناته من الإصابة، مشيرا إلى أن محمد صلاح من أكثر اللاعبين الملتزمين ويتعامل بشكل طبيعي على عكس ما يتوقع البعض أنه يتعامل معاملة خاصة ومختلفة عن باقي اللاعبين، ولا يصح خروج أخبار سيئة عن لاعب بقيمة محمد صلاح، وعلينا ألا نشوه صورته لأنه واجهتنا.