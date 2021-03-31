شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجانب على طاولة موسيمانى لتدعيم الأهلي فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لتدعيم الفريق بصفقة أجنبية قوية فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة تحقيق البطولات والإنجازات التى حققها الفريق الموسم الماضى.

ونجح الأهلى فى التتويج بالثلاثية وهى بطولة الدورى العام وكأس مصر وبطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية، وتنتظره مباراتى السوبر المحلى والأفريقى أمام طلائع الجيش ونهضة بركان المغربى على التوالي.

ودخل 4 لاعبين أفارقة دائرة اهتمام مسئولى النادى الأهلى بعد طلب من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الذى يرغب فى التعاقد مع لاعب أجنبى قادر على صناعة الفارق فى الأهلى، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

لا يزال ملف التعاقد مع الأجوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقى مطروحا على طاولة مسئولى الأهلى لتدعيم الفريق فى ظل رغبة موسيمانى فى التعاقد مع اللاعب، وهو ما أكده عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى فى تصريحات سابقة أن الأهلى قد يقترب منضم جناح صنداونز مرة أخرى فى الصيف المقبل بعد تعثر ضمه فى يناير الجارى.

ومن جانبه نشر سيرينو رسالة مشفرة على حسابه على موقع انستجرام، قائلاً: "ربما ليس اليوم أو غدًا، لكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامي"، فى إشارة إلى رغبته بالتمسك بالانتقال للأهلي.

دخل الليبى حمدو الهونى لاعب فريق الترجى التونسى دائرة المرشحين للانضمام للنادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقه مع فريقه، الذى جعله ضمن المرشحين بقوة لارتداء قميص الأهلى، وما زاد التكهنات هو رفضه اللعب لفريق بيراميدز، الذى كشف عن رغبته فى ضم اللاعب التونسى.

شهد الموسم الجارى مشاركة حمدى الهونى مع فريق الترجى التونسى فى 14 مباراة، مقسمة إلى 9 مواجهات فى بطولة الدورى التونسى للمحترفين، و5 مواجهات فى دورى أبطال أفريقيا، سجل خلالها 3 أهداف لفريقه، منها هدفين فى دورى المحترفين، وهدف فى البطولة الأفريقية، بينما صنع هدفين لفريقه.

دخل الموزمبيقى لويس ميكويسونى، مهاجم فريق سيمبا التنزانى، وصاحب هدف فوز فريقه فى شباك الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، ضمن حسابات الفريق الأحمر، والذى بدأ يتابع اللاعب جيدا قبل بحث خطوات التقدم بعرض رسمى للنادى التنزانى لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعانى ميكويسونى من تهميش موسيمانى، خلال فترة تواجدهما معا فى صن داونز، حيث قرر إعارته 4 مرات، لكن مستوى اللاعب هذا الموسم، قد يجعل المدرب يغير قناعاته.

ويعد صاحب الـ25 عاما صفقة سهلة على مسئولى الأهلى، خاصة أن قيمة اللاعب لا تتعدى الـ150 ألف يورو على عكس أسعار اللاعبين الأجانب التى اشتراها النادى فى السنوات المقبلة.

عاد الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم أندرلخت البلجيكى إلى دائرة اهتمامات الأهلى هذه الفترة، في ظل ابتعاد مواطنه والتر بواليا عن التهديف في مباريات الأهلى الأخيرة.

وغازل موليكا جماهير الأهلي عبر "ستوري" إنستجرام قائلا، "سنة سعيدة لكل جماهير الأهلي الذين يحملوننى فى قلوبهم.. أحبكم وأتمنى من الله أن يبارك فيكم".

يذكر أن جاكسون موليكا كان مرحبا فى الانتقال للأهلي قبل الاحتراف فى صفوف ستاندرلييج البلجيكي، وقت وجوده في صفوف مازيمبي الكونغولي، كما تجدد الاهتمام بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الأخير، قبل نجاح الإدارة الحمراء في التعاقد مع والتر بواليا.