شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الاتحاد السوداني: الفوز على جنوب أفريقيا ضاعف من قيمة صعودنا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نصر الدين حمدتي، نائب رئيس الاتحاد السوداني، عن سعادتهم بالصعود إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون خصوصا أن السودان من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مضيفا: "سعداء بتأهل مصر والسودان مع 5 دول عربية أخرى".

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على جنوب أفريقيا ضاعف من قيمة الصعود لأمم أفريقيا بعد غياب 10 سنوات".

وأوضح: "نرتب لتحضيرات كأس العالم واستعداداتنا ستكون قوية من بعد شهر رمضان، خاصة أن الدوري السوداني متوقف حاليا، وسيتم وضع برنامج خاص من أجل الصعود للمونديال".

وشدد على أن السودان يأمل في أن يكون من المنتخبين المتأهلين عن مجموعته في الصعود للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.