شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: 6 لاعبين بالزمالك تعاهدوا على مصالحة الجماهير وحصد الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر أن هناك 6 لاعبين من لاعبي الزمالك الأساسيين يخوضون تدريبات إضافية في أحد المراكز خارج النادي، اتفقوا على أنه لا مجال أمامهم سوى المنافسة على الدوري الممتاز، مؤكدين أن جمهور الزمالك يستحق بطولة.

وقال زاهر خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "خلال أيام سيعقد اللاعبون جلسة مع الفريق بالكامل وكذلك تنظيم جلسة بين ثلاثي حراس المرمى جنش وأبو جبل وعواد لمصالحتهم وتلطيف الأجواء بينهم".

تابع سيف زاهر: اللاعبون الستة أكدوا أن المباريات القادمة ستكون مختلفة واتفقوا على ضرورة الفصل بين الأمور الإدارية والمالية والتعاقدات في النادي وبين فريق الكرة، والتركيز من أجل اسعاد جمهور الزمالك".

وكشف زاهر عن كواليس الجلسة بأنه دار الحديث حول التحدى لأن يثبتوا للجمهور أنهم لاعبون كبار ويصححون مسار الفريق بعد تأزم موقفهم في أفريقيا، وأن يقدموا مستويات مختلفة في الدوري.