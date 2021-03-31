شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل السفر إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني استعدادًا للسفر إلى السودان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي إن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أول أمس الاثنين ظهرت مساء الثلاثاء، وجاءت سلبية للجهاز الفني واللاعبين. وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما اطمأن سيد عبد الحفيظ على حالة حمدى فتحي لاعب وسط الفريق، بعد الجراحة الناجحة التى أجراها خلال الساعات الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن حالة اللاعب مستقرة بعدما أجرى جراحة ناجحة لتثبيت مكان الكسر الذي تعرض له مع المنتخب الوطني.

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد 6 أسابيع.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.