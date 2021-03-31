شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد السلة: فرص الزمالك ضعيفة فى تخفيض عقوبات إلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مباراة الإثنين بين الأهلى والزمالك كانت تسير بشكل طبيعي، والقرار قانوني ولا مشكلة فيه واعتبار الزمالك مهزوما، والفريق الأبيض له الحق في الاحتجاج على القرار والأهلي طلب إخلاء الملعب من الجماهير ولم يخرجوا.

وأوضح محمد عبد المطلب خلال تصريحات تليفزيونية إمكانية تخفيض العقوبة على الزمالك حال تقدمهم بالاحتجاج، لكن فرصهم قليلة ولن تكون كبيرة.

وأشار محمد عبد المطلب إلى أن جمهور الزمالك اقتحم صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، وذلك قبل مباراة دوري السوبر أمام الأهلي بدقيقتين فقط، واستمر الجمهور داخل الصالة لمدة 50 دقيقة، وما حدث من جمهور الزمالك أمر غير لائق، ويتنافى تماماً مع اللوائح المنصوص عليها من اتحاد كرة السلة، كما أن مراقب المباراة طلب إخلاء الصالة من الجماهير لبدء المباراة.

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الإحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أباما، وحازم إمام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهور، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.