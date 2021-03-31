شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يخلى مسئوليته عن واقعة محمد صلاح فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي عدم مسئوليتهم عن الأحداث التي وقعت عقب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر مساء الإثنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وكان ملعب استاد القاهرة قد شهد اقتحام عددٍ من الجماهير عقب انتهاء المباراة، من أجل التقاط الصور مع اللاعب الدولي محمد صلاح، مما أثار غضب نجم ليفربول الإنجليزي وتسبب في هجوم حاد على المتسببين في دخولهم وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.

وأكدت هيئة استاد القاهرة، في بيان رسمي، أن ما حدث فى أرضية الملعب عقب نهاية مباراة مصر وجزر القمر لا دخل لهم فيه من قريب أو بعيد، وأن ملعب المباراة مسئولية الاتحادين الأفريقي والمحلي، وأن مهام هيئة الاستاد تنحصر في تجهيز المنشآت وأرضية الملعب.

وحقق منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.