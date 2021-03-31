مدرب المنتخب يتحدث عن.. النني وأزمة الشارة وإراحة صلاح وتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر، أن عدم مشاركة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في مباراة كينيا بسبب وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر وليس لأي سبب أخر.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة واختتم الجولة الخامسة بالتعادل مع كينيا خارج الأرض 1-1، والفوز على جزر القمر باستاد القاهرة 4-0 في الجولة الأخيرة.

وقال أحمد أيوب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" " أزمة شارة قيادة منتخب مصر مفتعلة من الإعلام ولا يوجد مشكلة، ما أعلمه أن السولية هو القائد وبعده حجازي، ولا أعلم اذا كان النني يسبق صلاح أو العكس، في النهاية لا يوجد مشكلة والجميع شاهد تصرف النني".

وقام محمد النني بمنح الشارة لمحمد صلاح داخل أرض الملعب بعدما تم استبدال عمرو السولية قائد المنتخب أثناء مباراة جزر القمر.

وتابع "البدري حدد محمد صلاح أول من يسدد ركلات الجزاء، وبعده أفشه".

وأضاف "محمد النني لم يشارك أمام كينيا لوجهة نظر فنية فقط لا غير، نحن نضع التشكيل وفقاً لظروف المباراة وطبيعة المنافس، كل مباراة ولها حسابتها، وجدنا أن طارق حامد وحمدي فتحي الانسب لمباراة كينيا".

وغاب النني عن التشكيل الأساسي ولم يشارك كبديل في مباراة منتخب مصر وكينيا.

واستمر "أبوجبل تواجد معنا من قبل، ومنذ شهر ونصف لا يشارك في مباريات مع الزمالك ويلعب جنش أساسياً، وجهة النظر كانت أننا نريد ضم من يشارك ويلعب، عبدالمنصف حارس جيد ويؤدي بشكل طيب، لكن في النهاية هناك عدد محدد يجب أن نضمه، وهناك أكثر من حارس مميز".

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، محمود عبدالرحيم "جنش" لمعسكر المنتخب بدلاً من أبوجبل، ولم يتم ضم محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة.

وواصل "عند تحليل فريق كينيا وجدنا أنه من الأفضل الدفع بمصطفى محمد للاستفادة من قوته خلال المباراة، بينما عند الاستعداد لمباراة جزر القمر، وجدنا أنه الأفضل الضغط عليهم بشكل معين بسبب أسلوب تحضيرهم ويكون هناك تحول بشكل سريع من الدفاع للهجوم لهذا قمنا بتفضيل محمد شريف هجومياً بسبب سرعته، ولو تم تحليل أهداف مصر أمام جزر القمر سيجد الجميع أننا وضعنا السيناريو الأفضل".

وصرح عن لماذا لم يتم إراحة صلاح بسبب مباراتي ليفربول أمام أرسنال وريال مدريد "مباراتي كينيا وجزر القمر شهدت أول ظهور لمحمد صلاح معنا، كان يهمنا تواجده معنا أكبر فترة ممكنة، وجوده في الملعب مهم جداً بالطبع، وهو لاعب كبير، وكان من المهم أن نرى لاعبين أخريين أيضاً في الملعب، لكن لم نفكر بشأن إراحته لمباراتي أرسنال وريال مدريد".

وعن عدم ضم محمد إبراهيم "من الصعب أن القول أننا لم نفكر في ضم محمد إبراهيم، يؤدي بشكل جيد مع سيراميكا وكذلك قدم مستوى جيد مع مصر للمقاصة، وهو من الأسماء الدائم متابعتها، لكن في النهاية نختار 26 لاعباً، وليس معنى هذا أنه ليس له فرصة في المستقبل".

وعن إصابة رمضان صبحي قال أيوب "لا يمكن أن نتخطى الطبيب، رمضان صبحي أجرى أشعة وذهب لطبيب المنتخب صباح يوم اجتماع الجهاز الفني لاختيار أسماء القائمة، علمنا أن رمضان صبحي أمامه اسبوعين للمشاركة في التدريبات والمباريات، طبياً كان من الصعب أن يلحق بالمباراتين، وهذا تقرير طبيب المنتخب".

واختتم "الجميع لديه هدف وحلم للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، مجموعتنا ليست سهلة في التصفيات، المهم هو كيف نستعد لتلك المباريات، هناك ظروف صعبة، نتمنى أن يكون هناك دعم من الجميع، نعلم صعوبة وجود تجمعات كثيرة ومباريات ودية، ظروف صعبة لكن يجب أن نتعامل معها".