طبيب المنتخب: رمضان صبحي تعرض للإصابة.. وأخشى على طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز غاب عن معسكر "الفراعنة" الأخير في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال محمد أبو العلا :"قولاً واحداً رمضان صبحي تعرض للإصابة، لماذا يجب علي أن أُصّرح حول أمر واضح للجميع".

وتعرض رمضان صبحي للانتقادات بعد عودته للمشاركة بصورة طبيعية مع بيراميدز مع نهاية فترة التوقف الدولي وسط اتهامات نفاها طبيب المنتخب حول عدم تعرضه للإصابة.

وأضاف أبو العلا: "خلال مباريات منتخب مصر أخشى على طرق حامد بسبب التحاماته القوية، خاصة عندما تنتهي اللعبة والالتحام، أكون شديد القلق، لكن في النهاية لا يمكنني العمل على تعديل طريقة الأداء الخاصة به".

وتابع طبيب منتخب مصر :"من الصعب جداً بالنسبة لنا إقناع أحمد حجازي أو محمد النني تحديداً بأنهم لن يشاركا لأسباب طبية، هذا أمر في غاية الصعوبة مع هذا الثنائي تحديداً".

وأنهى أبو العلا :"هناك لاعبون لا يعرفون كيف يُعبرون عن آلامهم أو نوع إصاباتهم، ومن أبرزهم عبد الله السعيد، خاصة أنه لم يتعرض لعدد كبير وأنواع مختلفة من الإصابات، فيكون أمر الشكوى لديه من الإصابة صعباً".