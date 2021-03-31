المنتخب يرد على شائعات تهرب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى سيد معوض، مدرب منتخب مصر، تهرب رمضان صبحي لاعب بيراميدز من المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال معوض، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "بالنسبة لرمضان وبالنسبة لمعظم اللاعبين، نفترض النية الحسنة للجميع إلا إذا ثبت العكس".

وأضاف: "رمضان خضع لآشعة رنين تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وأبلغنا الطبيب أن اللاعب يعاني من شد ويحتاج إلى 15 يوما للتعافي".

وأوضح: "تأكدنا من إصابة رمضان قبل تجمع المنتخب، وهو ما أبعده عن المشاركة في المباراتين، وعودة اللاعب للمشاركة تعود إلى الجهاز الطبي لناديه".

وأتم مدرب المنتخب تصريحاته قائلا: "التواجد في منتخب مصر شرف لأي لاعب بغض النظر عن اسم اللاعب أو النادي الذي يلعب له أو اإمكانيات التي يتمتع بها".