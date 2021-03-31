البدري: ما فعله النني تجاه صلاح "لفتة رائعة".. ولا أحب من يختار نفسه للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن رفض محمد النني ارتداء شارة قيادة الفراعنة خلال مواجهة جزر القمر ومنحها لمحمد صلاح كان لفتة لائعة.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى استياءه من واقعة التفاف عدد من الأشخاص حول محمد صلاح بعد نهاية المواجهة، مطالبًا بضرورة تحديد كيفية دخولهم للملعب.

وقال البدري: "ما حدث من محمد النني تجاه صلاح كان شيء جميل، لم نتطرق للحديث عن شارة القيادة نهائيًا، ولكن عندما خرج عمرو السولية من الملعب وطلب النني منح الشارة لصلاح كان لفتة ممتازة".

وأكمل: "فوجئت بما حدث مع محمد صلاح بعد المباراة ومستاء للغاية منه، يجب أن يتم تحديد كيف دخل هؤلاء الأشخاص إلى الملعب وأحاطوا به بهذا الشكل".

وأضاف: "الشخصية لها عامل كبير في اختيارات اللاعبين لمعسكرات المنتخب، يجب أن يتحلى اللاعب بالإتزان فالأمر ليس فني فقط، لا أحب من قد يتسبب في إثارة أمور ومشاكل لا داع لها".

واختتم: "لا أفضل اللاعب الذي يقول أنه يعمل ويلعب بجد مع ناديه من أجل الانضمام إلى المنتخب، رجاء لا تختار نفسك، قم بعملك فقط مع فريقك".