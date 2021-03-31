البدري: استبعدت كهربا لإيقافه في الأهلي.. وفتحي يعود للتأهيل بعد 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تواصله مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الفراعنة والنادي الأهلي مساء الثلاثاء للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها ضد كينيا.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي كان ضد حساباته في معسكر مصر الأخير، قبل أن يستبعده بسبب إيقاقه من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وقال البدري: "تحدثت مع حمدي فتحي اليوم وأبلغني أنه سيتمكن من أداء تدريبات تأهيلية بعد 10 أيام فقط".

واختتم: "كهربا كان ضمن حساباتي بالتأكيد في المعسكر الجاري، لكن إيقافه من الأهلي تسبب في عدم ضمه، ليس من المنطق أن أضم لاعب موقوف من ناديه".