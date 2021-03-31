البدري: لهذا السبب قلت "أنا مظلوم".. وكرة القدم ليست 90 دقيقة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فسر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر التصريح الذي أدلى به منذ ساعات قليلة ماضية، والذي أشار خلاله إلى شعوره بالظلم تجاه ما يتعرض له جهازه الفني.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجماهير والمحللين ينظرون للمباريات فقط كونها 90 دقيقة، لافتًا إلى وجود عدد من الصعوبات التي تسبقها وتحيط بها.

وقال البدري: "عندما قلت أنا مظلوم لم يكن بسبب النقد الذي أتعرض له، بل كان بسبب ما سبق تعييني مديرًا فنيًا للمنتخب وحالة الإحباط التي كان يعاني منها المنتخب وفترة توقف الدولي الطويلة".

وأكمل: "الظلم الذي شعرت به بسبب العمل وسط صعوبات وضغوط كبيرة نتعرض لها بتاعًا خلال تجمعات منتخب مصر".

وأضاف: "الجماهير والمحللين ينظرون فقط إلى زمن المباراة في الـ90 دقيقة فقط، لكن هذه ليست كرة القدم، هناك ظروف كثيرة قبل وقت المباراة يكون لها تأثير وضغوط وصعوبات كبيرة".

واختتم: "سبق وأن قمت بضم كهربا في 2019 وهو لا يشارك في المباريات لأنني كنت أعاني في مركز المهاجم الصريح، ولم يتم تحليل موقفي الفني من ضمه بالشكل المناسب، هذا مثال لما أتحدث عنه".