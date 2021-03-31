الأهلي يُعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل السفر للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، سلبية نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي فريقه والجهاز الفني قبل السفر إلى السودان لمواجهة المريخ.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية له، إلى أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الاثنين ظهرت مساء اليوم الثلاثاء وجاءت سلبية للجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني، بينما يتذيل المريخ المجموعة برصيد نقطة.