الزمالك: سنرد على الأهلي بالقانون.. وشكوتان للأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو لجنة إدارة الزمالك، أن ناديه قرر عدم استكمال دوري السلة، مشيرا إلى أنه لن يلتزم بالقرارات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن مباراة الأهلي التي تم إلغائها.

وتسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الثلاثاء القرارات المتخذة من جانبه بشأن مواجهة الزمالك مع الأهلي (طالع التفاصيل).

وقال عبدالله، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك": "إدارة الزمالك أبلغت الجهاز الفني بحضور الجماهير في مواجهة الأهلي للقضاء على التعصب، نحن نلتزم بمبادرة نبذ العنف، الجهاز الفني يعرف الأصول".

وأضاف: "لن نستكمل الدوري إلا عندما يبت في التظلم، طلبنا تأجيل مباريات لحين الفصل في التظلم ضد قرارات اتحاد السلة، لن نلتزم بها ولن ننفذها، ونتمسك بإعادة المباراة".

وتابع: "لا نعرف ما هو وجه الاستعجال في عقد اجتماع طارئ لاتحاد السلة اليوم دون الرجوع إلى لجنة المسابقات أو مناقشة تقرير مراقب المباراة أو مراجعة الكاميرات، هل طلبوا مندوبا من الزمالك للاطلاع على التقارير؟ هل تم الاطلاع على اللوائح؟".

وأوضح: "جماهير الزمالك التزمت وغادرت الصالة، وسنرد على الأهلي بالقانون واللوائح".

وشدد: "سنتقدم غدا بشكوى إلى لجنة التظلمات التابعة إلى اللجنة الأولمبية ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة وضد مراقب المباراة الذي لم يلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين".

وأتم عضو لجنة إدارة الزمالك قائلا: "مباراة الأهلي ستُعاد وأثق في عدالة اللجنة الأولمبية، ومتأكد أن اتحاد السلة سيراجع قراراته، ومن الممكن التصعيد إلى المحكمة الدولية لو لزم الأمر، وننتظر رد الاتحاد".