هولندا تكتسح جبل طارق في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اكتسح المنتخب الهولندي مضيفه منتخب جبل طارق 7 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وانتظر منتخب هولندا حتى الدقيقة 41 ليسجل ستيفن بيرجويس هدف التقدم، قبل أن يضيف لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 61 أضاف ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، قبل أن يعزز جورجينو فينالدوم تقدم فريقه بالهدف الرابع بعده بدقيقه واحدة.

وسجل دونل مالين الهدف الخامس للمنتخب الهولندي في الدقيقة 64، ثم أضاف دوني فان دي بيك الهدف السادس في الدقيقة 85، فيما اختتم ممفيس ديباي مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 88.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب التركي، فيما يتذيل منتخب جبل طارق ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، سقط المنتخب التركي في فخ التعادل 3/ 3 أمام ضيفه المنتخب اللاتفي.

وتقدم المنتخب التركي في الدقيقة الثانية عن طريق كنان كارمان، قبل أن يعزز هاكان تشالهان أوغلو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 35 سجل روبرت سافالينكس هدف تقليص الفارق للمنتخب اللاتفي، قبل أن يسجل بوراك يلماز الهدف الثالث للمنتخب التركي من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

وسجل المنتخب اللاتفي هدفه الثاني عن طريق روبيرتس أولدريكس ، قبل أن يدرك دافيس إيكونيكس التعادل لفريقه في الدقيقة 79.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصد المنتخب اللاتفي النقطة الأولى في مشواره ليحتل بها المركز الخامس (قبل الأخير).

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب النرويج على منتخب الجبل الأسود 1 / صفر.

وسجل ألكسندر سورلوث هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 35.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف منتخب الجبل الأسود المتواجد في المركز الثالث.