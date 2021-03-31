رحيل أغويرو عن سيتي يطلق إشارة بدء سباق مانشستر لضم هالاند

المنامة - ياسر ابراهيم - من المنتظر أن يعطي رحيل سيرجيو أغويرو عن مانشستر سيتي إشارة بدء سباق بين سيتي ومانشستر يونايتد لضم أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا وهو إرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند، الذي تسعى عدة أندية أخرى لضمه ومنها ريال مدريد.

وأعلن سيتي أمس الاثنين أن هدافه التاريخي أغويرو سيترك النادي في نهاية الموسم، تاركا المدرب بيب غوارديولا، الذي يملك خيارا هجوميا وحيدا آخر وهو غابرييل جيسوس، في حاجة شديدة لمهاجم كبير.

وكان هالاند (20 عاما)، الذي يعتبر على نطاق واسع هدف سيتي الأول، قريبا من الانضمام للغريم المحلي مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني من العام الماضي قبل انتقاله إلى دورتموند.

وما زال يونايتد مهتما بضم الهداف الذي عمل تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشار مدرب يونايتد وهو ناشئ في مولده.

ويملك هالاند سجلا غير عادي في تسجيل الأهداف. ومنذ انضمامه إلى دورتموند من سالزبورغ أحرز المهاجم النرويجي 49 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات. وعلى أعلى مستوى، سجل هالاند 12 هدفا في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وترك المهاجم الأشقر بصمته بـ8 أهداف في 6 مباريات بدوري الأبطال مع سالزبورغ، بالإضافة إلى 29 هدفا في 27 مباراة في الدوري النمساوي.

وفي العام الماضي كان هالاند متاحا مقابل 20 مليون يورو فقط وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سالزبورغ، ونظرا للعلاقة التي تجمع سولشار وهالاند، كان يونايتد واثقا من ضم أبرز مهاجمي القارة بمقابل زهيد.

لكن علاقة مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، الذي يمثل أيضا بول بوغبا، بإدارة يونايتد متوترة وانتقدها علنا.

واختار المهاجم الانضمام إلى دورتموند، لكن رايولا قال اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن هذه الخطوة ربما كانت خاطئة.

وأبلغ رايولا موقع "ذا أثليتيك" على الإنترنت "في مسألة هالاند الكل أخطأ. لقد فعل أشياء بسرعة لم يتخيلها أحد".

وقال رايولا "هالاند متقدم على برنامج تطوره الشخصي. وربما كنت حذرا للغاية عندما قلت: ‬لننتقل إلى دورتموند بدلا من لا أدري إلى أين‬".

وأضاف "أنا واثق بنسبة 100% والكل مقتنع بأن بوسعه الانتقال لأي ناد، أي مكان يرغب فيه على هذا المستوى. وكان يمكنه أن يفعل ذلك أيضا العام الماضي".

وعين يونايتد في الآونة الأخيرة جون مورتو مديرا لكرة القدم في النادي، حيث سيشرف على إستراتيجية الانتقالات، وسيكون تحت ضغط سريع من أجل ضم بعض اللاعبين الكبار لتشكيلة سولشار قبل الموسم الجديد.

وواجه يونايتد صعوبات في ضم لاعبين بارزين في السنوات القليلة الماضية، فبالإضافة لفشله في ضم هالاند، أخفق يونايتد أيضا في التوصل لاتفاق مع دورتموند من أجل التعاقد مع الجناح جيدون سانشو العام الماضي.

ويملك سيتي سجلا أفضل في ضم أهدافه البارزة، وما يزيد من أفضليته أن ألف-إنجه والد هالاند لعب للنادي من قبل.

ولدى كل من يونايتد وسيتي الموارد اللازمة لتقديم عرض جيد لدورتموند واللاعب، لكن لن تكون مفاجأة إذا انضم ناد أوروبي كبير آخر مثل ريال مدريد الذي ربطته تقارير عدة بضم هالاند ويترقب للانقضاض عليه وإنهاء سباق الصفقة التي قد تصبح قياسية لصالحه.

المصدر : الجزيرة + رويترز