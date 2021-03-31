الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (أوروبا)
البوسنة - فرنسا 22:45
إسبانيا - كوسوفو 22:45
ألمانيا - مقدونيا 22:45
ليتوانيا - إيطاليا 22:45
النمسا - الدنمارك 22:45
إنجلترا - بولندا 22:45
الدوري التونسي
النجم - الإفريقي 17:00
البنزرتي - الباجي 17:00
الترجي - الصفاقسي 17:00
تصفيات أولمبياد طوكيو
هندوراس - المكسيك 05:00
مباريات ودية
السويد - إستونيا 19:45
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