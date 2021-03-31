اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (أوروبا)

البوسنة - فرنسا 22:45

إسبانيا - كوسوفو 22:45

ألمانيا - مقدونيا 22:45

ليتوانيا - إيطاليا 22:45

النمسا - الدنمارك 22:45

إنجلترا - بولندا 22:45

الدوري التونسي

النجم - الإفريقي 17:00

البنزرتي - الباجي 17:00

الترجي - الصفاقسي 17:00

تصفيات أولمبياد طوكيو

هندوراس - المكسيك 05:00

مباريات ودية

السويد - إستونيا 19:45

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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