الامارات | ياسر سالم: سداسية «الأبيض» في الهند لن تخدعنا والتجربة مفيدة للاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سالم: سداسية «الأبيض» في الهند لن تخدعنا والتجربة مفيدة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، ياسر سالم، أن النتيجة الكبيرة التي حققها المنتخب أمام الهند، خلال التجربة الودية، أول من أمس، وانتهت بفوز «الأبيض» بستة أهداف نظيفة، تعدّ مفيدة من الناحيتين المعنوية والنفسية، وكذلك من ناحية تطوير أسلوب المدرب، كما أنها ستمنح اللاعبين ثقة بأنفسهم، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه النتيجة لن تخدعهم، لافتاً إلى أنه رغم أن القادم بالنسبة للمنتخب يعدّ أصعب، فإن المدرب يريد الوصول إلى الانسجام المطلوب بين اللاعبين، من خلال تطبيق فكره في مثل هذه المباريات الودية، في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، المقررة في الإمارات في الفترة من الثالث حتى 15 من يونيو المقبل بنظام التجمع.

وقال سالم في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «مباراة الهند الودية تعدّ فرصة طيبة للمدرب واللاعبين لتحقيق إيجابيات كثيرة».

ورداً على سؤال عما إذا كانت نتيجة هذه المباراة ستخدع المنتخب أوضح: «ليس هناك شيء خادع، كوننا في كل مباراة نأخذ الإيجابيات ونبني عليها، وكذلك نستفيد من السلبيات ونعمل على تصحيحها».

ووصف سالم المنتخب الهندي بأنه لم يكن كما كان في السابق، لافتاً إلى أن كل المنتخبات تتطور، ويجب التعامل معها بكل قوة وجدية.

وقال: «إن الناحيتين المعنوية والتكتيكية للاعبي المنتخب ممتازة جداً»، مشيراً إلى أن التجمع المقبل يتطلب حالة معنوية مرتفعة للاعبين.

من جهته، أكد مشرف المنتخب، محمد عبيد حماد، أن المنتخب سيعود للتجمع مرة أخرى في دبي 15 مايو المقبل، ويخوض تجربة ودية أخرى في 24 من الشهر نفسه، إذ لم يتم الكشف رسمياً عن المنتخب الذي سيواجه «الأبيض» في هذه التجربة.

وأشاد في تصريحات صحافية بما وصفه بالمردود الطيب الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الهند، مشيراً إلى أهمية محافظة اللاعبين على هذا المردود ومستوياتهم الفنية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى المونديال، لافتاً إلى أن المنتخب سيخوض مباراة ودية خلال التجمع المقبل في أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد الفريق الذي سيلعب معه المنتخب، لكن لديهم خيارات عدة في هذا الخصوص.

بندر الأحبابي: الأداء أهم من النتيجة

توجه لاعب المنتخب الوطني بندر الاحبابي، بالشكر إلى لاعبي المنتخب على ماوصفه بالاداء والمجهود الذي قدموه أمام الهند، مشيرا إلى أن الاداء يعد أهم من النتيجة، معتبرا أنه شيء إيجابي أن يقدم الفريق هذا الاداء الطيب، لافتا إلى أنهم كلاعبين يقومون بتنفيذ المهام التي يطلبها منهم مدرب المنتخب الهولندي مارفيك في الملعب ويعملون عليها خلال التمارين.

وقال بندر الاحبابي في تصريحات صحافية: «على الرغم من أننا لم نصل إلى المرحلة التي نريدها بنسبة 100%، الأ أننا نعمل على إستيعاب مايريده المدرب منا كلاعبين بشكل كبير». وأشار الاحبابي إلى أن مارفيك يقوم بعمل كبير مع المنتخب، وأن هذا العمل سيظهر في الملعب دون الحاجة منه للحديث عن المدرب.

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