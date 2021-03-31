الامارات | ثلاثي أبطال الإمارات جاهز لبطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي أبطال الإمارات جاهز لبطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد اتحاد الجوجيتسو استعداد لاعبي الإمارات لخوض تحدي بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، في مقدمتهم الثلاثي العالمي: عمر الفضلي وفيصل الكتبي ووديمة اليافعي، وإصرارهم على تحقيق نتائج متميزة في المنافسات، التي ستقام خلال الفترة من السادس إلى التاسع من أبريل المقبل، على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتُقام النسخة الـ12 من البطولة الأكبر والأكثر تميزاً في عالم الجوجيتسو، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 2.7 مليون درهم.

وكان اللاعب عمر الفضلي، الذي سيشارك في البطولة، قد نجح في اكتساب مكانة مرموقة في فئة 62 كيلوغراماً بعد فوزه بعدد من البطولات العالمية والألقاب الآسيوية، إضافة إلى نيله الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين لعام 2019، بينما يسعى فيصل الكتبي إلى الفوز بميدالية جديدة خلال هذه النسخة، بعد إحرازه الميدالية الفضية في فئة 85 كيلوغراماً في النسخة السابقة، في حين تسعى وديمة اليافعي إحدى المواهب المحلية الواعدة، إلى الفوز بالميدالية الذهبية في نسخة هذا العام من البطولة المرتقبة.

وقال فيصل الكتبي: «أعبّر عن خالص امتناني لاتحاد الجوجيتسو على تنظيمه البطولة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي شهدت إلغاء الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الاتحاد اتبع نهجاً استباقياً في تنظيم معسكرات التدريب المغلقة والمنافسات المحلية، وأنا سعيد للغاية لتمكّني من الاستفادة من هذه الفرص للحفاظ على لياقتي وجاهزيتي».

من جانبه، قال عمر الفضلي: «لا مجال لنقاط الضعف في بطولة من هذا المستوى، إذ سنواجه أقوى المنافسين في العالم، وينبغي أن تكون تحضيراتنا شاملة، لتقديم أفضل ما لدينا في جميع النزالات، وأنا سعيد لمشاركتي في بطولات مختلفة واختبار تقنيات متنوّعة وسط أجواء تنافسية على مدى الشهرين الماضيين، حيث حرصت خلالهما على صقل لياقتي البدنية، وأنا على ثقة بأنني سأقدم أداءً قوياً في البطولة».

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