الامارات | إيفرتون ومارسيليا يتنافســـــان في ضم نجم شباب الأهلي خيسوس

شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون ومارسيليا يتنافســـــان في ضم نجم شباب الأهلي خيسوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام أوروبية أن ناديين كبيرين في أوروبا يتنافسان في التعاقد مع مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي خيسوس، بداية من الموسم المقبل، حيث أبدى مارسيليا الفرنسي اهتماماً كبيراً باللاعب، بينما يواجه منافسة قوية من إيفرتون الإنجليزي الراغب كذلك في التعاقد معه، إلى جانب غلطة سراي الذي ارتبط اسمه بالتفاوض مع خيسوس في وقت سابق.

وقالت صحيفة «جو فووت أويه» إنه مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، بدأت إدارة مارسيليا التفكير في تعاقدات الموسم المقبل، موضحة: «يعمل المدير الرياضي لمارسيليا بابلو لونغوريا في اتجاهات عدة، أبرزها التعاقد مع البرازيلي خيسوس، خصوصاً أنه يبلغ 19 سنة، ويقدم مستويات رائعة مع شباب الأهلي».

وأضافت: «يتحتم على مارسيليا منافسة إيفرتون وغلطة سراي اللذين يسعيان لضم اللاعب، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 4.5 ملايين يورو، وقد تصل الصفقة إلى 10 ملايين يورو الصيف المقبل».

يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع خيسوس في الانتقالات الصيفية الماضية بمليوني يورو، لكن تألق اللاعب بإحرازه 11 هدفاً في الدوري أسهم في ارتفاع قيمته السوقية إلى 4.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما تزايد الاهتمام من جانب أندية أوروبية عدة قد يسهم في حصول شباب الأهلي على مقابل مادي قياسي في أقل من عام من التعاقد مع اللاعب البرازيلي

توقعات بأن تصل قيمة صفقة البرازيلي خيسوس الصيف المقبل إلى 10 ملايين يورو.

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