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الامارات | الجزيرة يقتنص النصر في دوري أقوياء اليد

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرّع النصر خسارة قاسية من ضيفه الجزيرة، جاءت بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «27-35»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ19 من بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال.

وفرّط النصر في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف «17-16»، بعد شوط ثان نجح خلاله الجزيرة في استعادة زمام المبادرة، وفرض إيقاعه على مجريات الـ30 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة وانتزاع الفوز.

وووصل الجزيرة إلى النقطة 34 والتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العام، فيما حافظ النصر، رغم خسارته، على مركزه الثالث برصيد 42 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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