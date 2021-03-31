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الامارات | إصابة لاعبين في بولندا بفيروس كورونا قبل لقاء إنجلترا

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وارسو - د.ب. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعبين في بولندا بفيروس قبل لقاء إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد البولندي لكرة القدم، في بيان صحافي أمس، إن الفحوص كشفت إصابة اثنين من لاعبي المنتخب بعدوى ، قبل المواجهة المقررة أمام إنجلترا اليوم، ضمن تصفيات مونديال 2022. وأوضح الاتحاد أن الفحوص كشفت إصابة كريتشوفياك، لاعب لوكوموتيف موسكو، وبياتكوسكي، لاعب راكوف البولندي. ويفتقد المنتخب البولندي أيضا جهود نجمه ليفاندوفسكي، الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة، خلال مباراة أندورا الأحد الماضي. ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة في التصفيات برصيد ست نقاط، يليه منتخبا بولندا والمجر، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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