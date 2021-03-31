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الامارات | صورة حمدان بن راشد تظهر في مباراة المنتخب والهند

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع اتحاد كرة القدم لوحة كبيرة لصورة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في مدرجات استاد زعبيل بنادي الوصل، خلال مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره المنتخب الهندي، أول من أمس، وانتهت بفوز «الأبيض» بسداسية نظيفة.

كما وضع لاعبو المنتخب على قمصانهم صورة فقيد الوطن تخليداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية، وبصماته الواضحة في شتى المجالات وخدمته للوطن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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