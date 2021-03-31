الامارات | خروج المصنفتين السادسة والثامنة من بطولة الحبتور للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المصنفتين السادسة والثامنة من بطولة الحبتور للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة الحبتور لتنس السيدات، المقامة حالياً بمجمع التنس العالمي بفندق الحبتور غراند بالجميرا، مفاجأة تمثلت في خروج المصنفتين السادسة والثامنة على مستوى البطولة أمام لاعبتين مغمورتين.

وقال بيان صحافي: «شهدت نتائج الأمس خسارة المصنفة السادسة الهولندية آندي إيفروم على يد الأوكرانية ماريانا، بعد مباراة استغرقت ساعة و55 دقيقة، كما ودّعت المصنفة الثامنة البلغارية إيزابيللا البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فاليريا بمجموعتين مقابل لاشيء، وفي بقية النتائج فازت الكورية نالي هان على منافستها السلوفاكية تريزا بمجموعتين مقابل مجموعة، وفازت الأوكرانية داريا نيجور على التركية بيرفو سينجز بجموعتين مقابل لا شيء، وفازت الكازاخستانية جوزال على الإيطالية مارتينا بمجموعتين للاشيء».

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