الامارات | 5 أسئـلـــة.. عبدالله الجمحي: لم أتمكن من ردّ الدين لنادي عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلـــة.. عبدالله الجمحي: لم أتمكن من ردّ الدين لنادي عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب عجمان، عبدالله الجمحي، أنه وجد نفسه خارج قائمة «البرتقالي» وبعيداً عن دوري الخليج العربي، بسبب رغبة المدرب المصري أيمن الرمادي، في الاعتماد على لاعبين جاهزين.

وأضاف الجمحي (29 عاماً)، الذي لعب للوحدة والشباب سابقاً، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه كان يتمنى ردّ الدين لنادي عجمان، وهو الفريق الذي نشأ فيه قبل أن يتجه إلى أندية الشباب، واتحاد كلباء، والوحدة، والشعب، ثم العودة إلى عجمان مجدداً»، مشيراً إلى أنه يعترف بالخطأ عندما قرر التوجه إلى الوحدة في وقت كان «أصحاب السعادة» يضم نخبة من النجوم، وهو ما قلل من مشاركته مع الفريق، وتالياً نص الحوار.

ما سبب ابتعادك عن الكرة الموسم الماضي؟

«البداية كانت عندما التحقت بشرف الخدمة الوطنية، وابتعدت لمدة عام، وعقب العودة التحقت بعجمان في فترة الإعداد، لكن المدرب الرمادي لم يمنحني الفرصة، رغبة منه في الاعتماد على اللاعبين الجاهزين، إضافة إلى أزمة (كورونا)، التي أوقفت الكرة، وكانت سبباً في تقليص عدد اللاعبين فقرر المدرب الاستغناء عن 10 لاعبين».

لماذا لم تلتحق بفريق في دوري الدرجة الأولى؟

«تلقيت العديد من العروض في الدرجة الأولى، لكنها كانت بعيدة عن مكان عملي ومنزلي وكنت أرغب في الاستقرار، ولا أريد الذهاب إلى نادي بعيد، لذلك فضلت التدريب والاستعداد للموسم المقبل، أعلم أنه قد يكون قراراً خاطئاً، وبالفعل تلقيت عروضاً من التعاون والذيد والبطائح، لكني قادر على العودة بقوة».

ما الذي وقف أمام استمرارك في فريق واحد بدلاً من التنقل؟

«عدم الاستقرار كان لظروف خارجة عن إرادتي، عندما انتقلت إلى الشباب كان مدرب الفريق في هذا التوقيت هو البرازيلي بوناميغو، الذي كان يرغب في وجودي، وبعد ضمي تم تغيير المدرب وجاء البرازيلي باكيتا، واخطأت عندما انتقلت إلى نادي الوحدة في توقيت كان يضم نخبة من النجوم وكان إسماعيل مطر في توهجه، بجانب التشيلي فالديفيا والعكبري ومحمد الشحي، وغيرهم».

هل أنت راضٍ عن مشوارك حتى الآن؟

«بدايتي وتألقي كانت بفضل نادي عجمان، إذ لعبت معه ثلاثة مواسم بدوري المحترفين، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي الشباب، وخلال هذه الفترة تمت إعارتي إلى نادي اتحاد كلباء ستة أشهر تألقت فيها بشكل كبير، وأحرزت ثمانية أهداف، ثم انتقلت إلى نادي الوحدة، ثم نادي الشعب قبل لعودة إلى عجمان».

كيف ترى مشوارك مع المنتخبات الوطنية؟

«تدرّجت في المنتخبات الوطنية كافة حتى الوصول إلى المنتخب الأولمبي، وكنت أساسي في كل المنتخبات الوطنية، وحصلت على بطولة كأس الخليج مرتين، وتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد مع المنتخب الأولمبي».

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