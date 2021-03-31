الأهلي يقرر إيقاف هنا جودة ومريم الهضيبي وإحالتهما إلى التحقيق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قرر الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، إيقاف كل من: هنا جودة، ‏ومريم الهضيبي، لاعبتي تنس الطاولة بالنادي، وإحالتهما إلى التحقيق غدًا، وذلك لقيامهما بالحديث ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.‏

وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية ناشدت فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.