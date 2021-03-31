شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحذيرات من موسيمانى للاعبى الأهلي قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تحفيز لاعبيه على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة الفريق السوداني، والعودة للقاهرة ببطاقة الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.

وحث موسيماني لاعبيه في الجلسة التي عقدها في مران اليوم على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها في مباراة فيتا كلوب الأخيرة، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق الأحمر في ضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحذر موسيماني لاعبيه من الطقس السيئ المنتظر أن يواجههم في المباراة لظروف إقامتها في الثالثة عصرا، وطالبهم بتقديم كل ما لديهم في الشوط الأول كما حدث في مباراة فيتا كلوب، حتى لا يتأثروا بارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في هذه المباراة.

وقال المدير الفني للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي؛ حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلى جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه.

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا فى المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.

وأضاف: "مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة".

وعن موقف الأهلي في المجموعة قبل الفوز على فيتا كلوب في الكونغو قال موسيماني: "ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل".

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن "دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلى هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين".

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.