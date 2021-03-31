شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، قرار اتحاد السلة باعتبار الأهلى فائزا في القمة الملغاة وتغريم الزمالك 30 ألف جنيه، وخضوع حمدى فتحى لعملية جراحية في الساعد ويغيب 10 أسابيع.
قرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.
طبيب الأهلي يكشف سبب التدخل الجراحي لحمدي فتحي وموعد العودة للتدريبات
كشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الأسباب التي دفعتهم للتدخل الجراحي مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.
بات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد المريخ السوداني، التي ستجمعهما يوم السبت المقبل بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من إصابة خفيفة في العضلة الأمامية عقب استبداله في مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر.
قرر اتحاد الكرة، صرف مستحقات الحكام حتى نهاية مارس الحالي في جميع مسابقات الدوري للأقسام الأول والثاني والثالث والنسائية ، وذلك قبل استئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي، وبلغت مستحقات الحكام منذ آخر دفعة تم تسليمها إليهم نحو 8 ملايين جنيه.
أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، قائلاً في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية للاعبين خلال الأيام الماضية، وإصرار كبير على تحقيق الفوز على المولودية في المباراة القادمة".
أخطر اتحاد الكرة مسئولو أسوان، بإقامة مباراة إنبي المرتقبة في الدوري العام على ملعب أسوان، لتكون أول مباراة يخوضها أبناء الجنوب على ملعبهم منذ عودة النشاط الرياضي في أغسطس الماضي بعد توقفه مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا، حيث خاض أسوان جميع مباريات الدور الثاني لدوري الموسم الماضي والدور الأول بالموسم الجاري في القاهرة.
انتظم اللاعبون السبعة الدوليون في تدريبات بيراميدز صباح اليوم التي جرت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية في الفترة الأخيرة، وتواجد الخماسي الدولي في المنتخب الأول، عمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق في التدريبات.