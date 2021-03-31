7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

أخطر اتحاد الكرة مسئولو أسوان، بإقامة مباراة إنبي المرتقبة في الدوري العام على ملعب أسوان، لتكون أول مباراة يخوضها أبناء الجنوب على ملعبهم منذ عودة النشاط الرياضي في أغسطس الماضي بعد توقفه مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا، حيث خاض أسوان جميع مباريات الدور الثاني لدوري الموسم الماضي والدور الأول بالموسم الجاري في القاهرة.

انتظم اللاعبون السبعة الدوليون في تدريبات بيراميدز صباح اليوم التي جرت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية في الفترة الأخيرة، وتواجد الخماسي الدولي في المنتخب الأول، عمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق في التدريبات.