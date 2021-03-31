شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك للاعبى السلة: لن نترك حق النادى.. ويعد بصرف المستحقات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في حضور الجهاز الفني للفريق، وذلك على هامش المران المقام على صالة النادي.

وأكد عبدالعزيز للاعبين أن إدارة النادي ترفض تماما القرار الذي تم اتخاذه من قبل اتحاد كرة السلة بخصوص لقاء أمس أمام الأهلي، مشددا على أنه لن يترك حق النادي وذلك بالطرق الشرعية.

وفيما يخص المستحقات أكد رئيس الزمالك فى الحديث الذى نقله الموقع الرسمى للنادى، أنه خلال الفترة القادمة سيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

كما أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والذي حضر الجلسة مع اللاعبين، اعتراضه على القرار الذي تم اتخاذه، وأن النادي لن يترك حقه.

وأضاف إبراهيم أن الجميع في الزمالك على ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق الإنجازات هذا الموسم، والبداية من خلال حصد بطولة الدوري.

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهير، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الإحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أباما، وحازم إمام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهور، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.



اجتماع رئيس الزمالك مع فريق السلة



اجتماع رئيس الزمالك مع لاعبى السلة