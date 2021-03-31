شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجزر القمر.. أفشة يساهم فى 50% من أهداف المنتخب بالتصفيات والان مع تفاصيل الخبر

وسجل المنتخب طوال مشواره بالتصفيات 10 أهداف في المباريات الست التي خاضها الفراعنة، تمكن أفشة وحده من المساهمة بخمسة منها، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة أخرى.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم وجود خلافات بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني أو أي لاعب بالمنتخب، موضحا الشائعات التي طالت محمد النني قبل مباراة جزر القمر، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الأمور طبيعية جداً ومميزة مع الجهاز الفني واللاعبين، والنني طلب من مني أن يخرج ليوضح الأمور قبل لقاء جزر القمر ولكني رفضت وطالبته ألا يشغل عقله بهذا الكلام ويركز في المباراة، وإذا كان هناك عنصر تسبب في خلافات بالمنتخب لن أصمت ولن يستمر معي أو لن أستدعيه من الأساس، ونفس الأمر بالنسبة للجهاز الفني.

تقدم محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني خطوة جديدة في ترتيب قائمة هدافى الفراعنة عبر التاريخ بعد أن تخطى رقم الأسطورة حسن الشاذلي وانفرد بالوصافة عقب وصول رصيده التهديفى لـ43 هدفا فى تاريخ مشاركته بقميص المنتخب خلال 69 مباراة دولية.

وسجل صلاح هدفين في الشوط الأول من مباراة مصر وجزر القمر التي أقميت أمس على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات الإفريقية، ويتقدم فيها الفراعنة بأربعة أهداف دون رد .

ويتصدر الأسطورة حسام حسن نجم المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق بلقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 69 هدفا، يأتي خلفه النجم محمد صلاح برصيد 43 هدفا، وفى المركز الثالث يحل حسن الشاذلي برصيد 42 هدفا.

وبات محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن في قائمة الهدافين التاريخين، حيث أشار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحاته عقب مباراة جزر القمر أمس إلى أن نجم ليفربول يسعى لاحتلال القائمة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الجميع يتمني له تحقيق أهدافه في مواصلة ضرب الأرقام القياسية.