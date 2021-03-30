شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن تحدي ريال مدريد قبل معركة دوري الأبطال (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق ليفربول الإنجليزي التحدي لنظيره ريال مدريد خلال المواجهة الحاسمة التى تقام بينهما مساء الثلاثاء المقبل على أرض معلب ريال مدريد ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي منشورا يحمل صورة تياجو ألكانتار لاعب الوسط وكتب عليه، أسبوع واحد يفصلنا عن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ينتظر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، معارك كروية عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة الاثنين 29/3/2021 أمام جزر القمر في لقاء تصدر المجموعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الذي ضمن المنتخب الوطني تأهله للنهائيات بالكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا الخميس 25/3/2021.

محمد صلاح يقود ليفربول في لقاء هام بالدوري الإنجليزي وفي صراع الوصول إلى المربع الذهبي، ضد أرسنال يوم السبت 3/4/2021 عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام على أرض معلب استاد الإمارات.

المواجهة المنتظرة

محمد صلاح بعد 3 أيام فقط من لقاء أرسنال يقود ليفربول أمام ريال مدريد الثلاثاء 6/4/2021 على أرض معلب الفريدو دي ستيفانو في دور ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.

العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي

يقود محمد صلاح فريقه مرة أخرى عقب لقاء ريال مدريد، أمام أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي السبت 10/4/2021، ضمن منافسات الجولة 31 على أرض معلب أنفليد معقل الريدز، عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

العودة لدوري أبطال أوروبا

14/4/2021، يعود محمد صلاح لقيادة فريقه من جديد لمواجهة ريال مدريد على أرض ملعب أنفليد ضمن جولة الإياب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.