شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة السعودية وفلسطين وأهداف الأخضر الخمسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب السعودي فوزا كبيراعلى نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووسط حضور جماهيري لأول مرة منذ جائحة كورونا بالملاعب السعودية، سجل خماسية الأخضر، ياسر الشهراني وفهد المولد وصالح الشهري «هدفين» وسالم الدوسري من ركلة جزاء، بالدقائق 37 و43 و52 و58 و88. ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، وبفارق نقطتين عن وصيفه الأوزبكي، فيما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند 4 نقاط.