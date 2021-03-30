شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة للنصر السعودي قبل مواجهة الفيصلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، خالد الغنام بعد أن غيبته الإصابة في الفترة الماضية، بمشاركته في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، في إطار تحضيرات الأصفر لاستئناف المسابقات الرياضية، بعد فترة التوقف الدولية.

ويتسعد الفريق العاصمي لمواجهة الفيصلي، الأحد، ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب «مرسول بارك».

وانطلق المران النصراوي بتمارين لياقية متنوعة، بدأت الجري حول الملعب تلاها استخدام للحواجز والأقماع. قبل أن يطبق الكرواتي إلين هورفات مدرب الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب.