شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكتسح فلسطين بخماسية فى تصفيات آسيا المؤهلة للمونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى المنتخب السعودي صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، من خلال تحقيق فوز كبير على ضيفه منتخب فلسطين بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن التصفيات المونديالية.

تقدم ياسر الشهراني برأسية في الدقيقة 37 من متابعة جيدة، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل صالح الشهري ثنائية في الدقيقتين 52 و58 من عمر المباراة، قبل ان يسجل سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة قفز المنتخب السعودي لصدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن أوزبكستان الوصيف بـ9 نقاط.