شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض قرارات اتحاد كرة السلة بشأن عقوبات قمة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، رفضها قرارات اتحاد كرة السلة بشأن مباراة الاهلي التي تم إلغاؤها «الإثنين» في الدوري.

وأصدر اتحاد كرة السلة بيانًا أكد خلاله اعتبار الزمالك مهزومًا من الأهلي بسبب نزول جماهيره ملعب المباراة رغم إقامتها بدون جمهور مقررًا تغريم النادي الزمالك 30 ألف جنيه وإقامة مباراة له خارج ملعبه.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانًا قالت خلاله «ترفض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الإثنين».

وتطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم إتمام المباراة لامتناعه عن خوض المباراة، وتطبيق اللائحة عليه، واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة المباراة. كما ترفض اللجنة قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبه بالنادي. وأخيرا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة على النادي دون مبرر.

وفي سياق آخر، تؤكد اللجنة أنها ستتخذ كل الخطوات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي.