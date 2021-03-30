شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة فى ليفربول.. 6 نجوم خارج «أنفيلد» فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» الإنجليزية، رغبة نادي ليفربول، في التخلص من 6 لاعبين، من نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن كلوب حدد 6 لاعبين، من أجل التخلي عن خدماتهم، هذا الصيف، وهم ماركو جرويتش، هاري ويليون، وودبيرن، شي أوجو، شيردان شاكيري، وديفوك أوريجي.

وشددت على أن المدرب الألماني يدرس استعادة الياباني تاكومي مينامينو من إعارته في ساوثهامبتون، وهو ما ينطبق على هارفي إليوت، الذي يتألق حاليًا مع بلاكبيرن روفرز.