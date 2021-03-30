الارشيف / اخبار الرياضه

برشلونة يتراجع عن ضم «هالاند»

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يتراجع عن ضم «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي نادي برشلونة، للتعاقد مع مهاجم جديد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعد رحيل الأوروجوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن الرئيس خوان لابورتا، ينوي ضم إيرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن البرسا، حال فشل في التعاقد مع هالاند، فإنه سيوجه النظر إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر.

الصحيفة شددت على أن صفقة هالاند صعبة جدًا، بسبب أزمات برشلونة المادية، جراء انتشار فيروس ، فضلًا عن المنافسة الشرسة من .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا