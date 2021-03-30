شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتراجع عن ضم «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي نادي برشلونة، للتعاقد مع مهاجم جديد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعد رحيل الأوروجوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن الرئيس خوان لابورتا، ينوي ضم إيرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن البرسا، حال فشل في التعاقد مع هالاند، فإنه سيوجه النظر إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر.

الصحيفة شددت على أن صفقة هالاند صعبة جدًا، بسبب أزمات برشلونة المادية، جراء انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن المنافسة الشرسة من ريال مدريد.