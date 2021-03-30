شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدخل فى معسكر مغلق بأكتوبر استعدادًا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر بالأمس فريق الكره بنادي البنك الاهلي معسكره المغلق بالاسماعيلية والذي استمر أربعة أيام أدي فيهم الفريق مباراتين وديتين الأولي أمام المصري البورسعيدي.

وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق والثانية كانت أمام فريق القناه وحقق فريق البنك الاهلي فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف وشهد معسكر الاسماعيلية حاله من الحماسة الشديدة للاعبي الفريق لتثبيت أقدامهم في تشكيلة الفريق الرئيسية خلال المرحلة المقبله.

وعقب انتهاء المران الصباحي بالأمس غادر الفريق الاسماعيلية ويستأنف معسكره من جديد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.