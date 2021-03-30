شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات المصري قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، على تخصيص جانبًا من المران للتدريب على التسديد من الثبات والحركة من مختلف المسافات "القريبة والمتوسطة والبعيدة".

كما شهدت التدريبات تنافسًا كبيرًا من اللاعبين على احراز أكبر عدد من الأهداف ، فيما تنافس رباعي حراس المرمى على التصدي لتسديدات اللاعبين وسط متابعة دقيقة من كافة أعضاء الجهاز الفني.

وكان المصري تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.