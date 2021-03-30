شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بيراميدز يفتح النار ضد أروابارينا: كاذب ويتلقى الأوامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، النار على الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز .

وقال رجب بكار، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» : «مش من العاده أني اتكلم في حاجه متخصنيش ولكن هنا لازم أقول كلمة حق لآني مريت بالذي يعيشه واحد من أحسن الحراس في مصر وهو المهدي سليمان، هنا أقول للمدير الفني أنك كذاب وبتاخد أوامر، مش تعليمات عشان خايف على أكل عيشك زي إللي قبلك في وجود هذه الإداره واللي اتصدمت في أشخاص ليها باع وتأريخ في مصر ولكن للأسف بتاخد تعليمات» .

وأضاف : «الأهم والمهم مهدي سليمان عنده حق في كل اللي قالوا وده مش دفاع والله عنه ولا اصطياد مني أنا ليا وقت وهقول كل اللي حصل لأن مينفعش منظومة بالحجم ده تدار بالسوء ده، وللعلم الأغلب في الفرقه لعيبه كبيرة وعارفه الدنيا ماشيه إزاي بس للآسف الملاك في النادي مش فاهين ولا حد مننا عارف يتواصل معاهم عشان الكل يطلع اللي عنده لان في كبت عند ناس كتيره موجوده في المنظومة دي ».



يذكر أن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قال في تصريحات صحفية، «منذ تعاقدي مع نادي بيراميدز في بداية الموسم، وبعد دراسة جميع المراكز كنت أسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ولكنه بعد وصولي وبدء تدريب العناصر المنضمة فوجئت بمستوى شريف إكرامي الراقي صاحب الخبرات الكبيرة، كما أن عودة أحمد الشناوي للتدريبات واستعادة مستواه زاده اطمئنانا على مركز حراسة المرمى بالفريق».

وأضاف : «شريف إكرامي حارس رائع للغاية ويؤدي بصورة رائعة منذ بداية الموسم، وبعيدا عن مستواه الفني داخل الملعب، فهو قائد بمعنى الكلمة في الخط الخلفي للفريق ودائم التوجيه والحديث مع زملائه ويتمتع باحترام الجميع، ولا غنى عنه داخل الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد الشناوي الذي أبعدته الإصابات وفيروس كورونا عن الفريق لبعض الوقت ولكنه عاد لمستواه مؤخرا ما جعله يشعر بالاطمئنان الشديد على حراسة مرمى الفريق».

وتابع : «أنا صاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يشارك في المباريات بصفته المدير الفني ولا أقبل تدخلا من أحد في اختياراته على الإطلاق. في بداية الموسم كنت واضحا مع جميع حراس المرمى وأكدت أنني سأستعين بالحارس الأجهز فنيا وبدنيا في المباريات لأنه مركز حساس ولا يحتمل التدوير ولابد من تثبيت الحارس الأفضل، وإكرامي كان الأجهز فنيا وبدنيا منذ بداية الموسم وبالفعل يقدم مباريات رائعة ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه، والشناوي يجتهد هو الآخر في التدريبات في انتظار الفرصة في ظل توالي المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات ما يتطلب جاهزية جميع العناصر».

وجاءت تصريحات أروابارينا على خلفية هجوم المهدي سليمان حارس الفريق على مسؤولي النادي، حيث قال «لو نوير في بيراميدز هذا الموسم لن يلعب.. تم إبعادي بـ اتفاق يعرف الكل أطرافه .