شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه مكافآت المنتخب بعد التأهل لنهائيات أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، من محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، حصر مكافآت الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، واللاعبين بعد التأهل إلى أمم إفريقيا لصرفها في أول تجمع للفريق خلال يونيو المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن المكافآت المالية التي حددها اتحاد الكرة وفقًا للائحة، ستصل إلى 10 ملايين جنيه سواء للجهاز الفنى أو اللاعبين، منها مليون جنيه يحصل عليها حسام البدرى، المدير الفنى، و250 ألف جنيه لكل فرد في الجهاز المعاون، و200 ألف جنيه لكل لاعب، حسب نسبة المشاركات في البطولة.

ورفض أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، تعديل عقد حسام البدرى مع اتحاد الكرة بإضافة بند يلزم الجهاز الفنى بالتأهل إلى المربع الذهبى لبطولة أمم إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في الكاميرون 2022، حتى لا يضع ضغوطًا على الجهاز الفنى قبل البطولة.

ويجتمع خلال الأسبوع المقبل أحمد مجاهد مع الثنائى محمد بركات، مدير المنتخب، وحسام البدرى، المدير الفنى، من أجل وضع برنامج إعداد سواء لبطولة أمم إفريقيا أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي يستهلها المنتخب الوطنى أمام أنجولا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا الجابون وليبيا، خلال يونيو المقبل، فضلًا عن محاولة إقامة مباراة ودية للاعبين المحليين، إلى جانب حسم المشاركة في البطولة العربية حتى يكتسب الجهاز الفنى واللاعبون خبرات دولية للتعامل مع المباريات الدولية قبل بطولة أمم إفريقيا. وأكد رئيس اتحاد الكرة المؤقت، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن اتحاد الكرة والجهاز الفنى هدفهما التأهل لمونديال 2022، لافتا إلى صعوبة المرحلة المقبلة في ظل ارتباطات الأندية والمحترفين بالمشاركات الإفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيوفر كل الإمكانيات للمنتخب الوطنى من أجل تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022. من جانبه، أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، أن فريقه حقق أحد الأهداف التي تولى المسؤولية من أجلها بالتأهل إلى أمم إفريقيا.

وشدد البدرى على أن هناك أهدافًا أخرى تتمثل في التأهل لمونديال 2022، وبناء فريق قوى يساعد في المنافسة على بطولة أمم إفريقيا الفترة المقبلة، لافتا إلى عدم وجود مشاكل أو أزمات داخل الفريق سواء مع محمد الننى أو غيره.

وتابع: لا أعرف سببا للمشاكل المفتعلة داخل الفريق التي تتردد في وسائل الإعلام، موضحًا أن الإعلام شريك أساسى في نجاح المنتخب في تحقيق أول أهدافه.

وأكد البدرى أن المنتخب الوطنى سيضم عناصر جديدة في المرحلة المقبلة من أجل تجربتهم في المباريات الودية في حال إقامتها.