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المان يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع «أجويرو»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد، قدم عرضًا للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، في محاولة لضمه كصفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة، إن الأرجنتيني المخضرم 5 عروض في الصيف المقبل، منهم عرض من نادي مانشستر يونايتد العدول الأزلي في لمانشستر سيتي في مدينة مانشستر.

أشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد من بين الأندية التي ترغب في تقديم عقد للأرجنتيني في خطوة من شأنها أن تكون مثيرة للجدل بسبب انتقاله للغريم التقليدي في المدينة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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