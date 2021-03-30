فورمولا 1 يفرض إغلاقا جزئيا بطريق كورنيش جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت تهيئة مضمار خاص باستضافة سباق فورمولا 1 في جدة نهاية العام الحالي 2021، على أمانة محافظة جدة البدء في إغلاق طريق الكورنيش جزئيا، بداية من الميدان المحاذي لمجسم مكعب السيارات جنوبا إلى ميدان الفرس شمالا، وإغلاق بعض الطرق الفرعية المؤدية إلى طريق الأمير فيصل بن فهد، لتدشين التجهيزات الخاصة بمضمار حلبة جدة. وحدد طول مضمار السباق الواقع على كورنيش جدة بـ 6175 مترا، وعرضه 10-15 مترا، ويضم 27 منعطفا. وتم تصميم حلبة جدة لتقدم سباقا مذهلا لمشجعي فورمولا 1 حول العالم، وستشكل اختبارا لقوة ومهارة السائقين على حد سواء، فيما ستشكل جدة ثاني أكبر مدن المملكة على ساحلها الغربي مسرحا لسباق فورمولا 1 استثنائيا. وسيقام السباق في الليل تحت الأضواء الكاشفة. وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان قد أطلق ساعة العد التنازلي يوم 8 فبراير الماضي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، التي ستستضيفها محافظة جدة خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

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