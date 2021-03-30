مفاجآت مثيرة في بطولة الحبتور للتنس

دبي: ”الخليج 365”

شهدت بطولة الحبتور الأولى (K25) لتنس السيدات المقامة حالياً على مجمع التنس العالمي في فندق الحبتور جراند في الجميرا، انطلاقة مثيرة للبطولة الرئيسية، حيث شهدت مفاجأتين تتمثلان في خروج المصنفتين الخامسة والسادسة للبطولة أمام لاعبتيّن مغمورتيّن، كما انطلقت البطولة المحلية التي يشارك فيها 240 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين.

ومن أبرز نتائج البطولة خسارة المصنفة السادسة الهولندية اندي ايفروم عـلى يــد الأوكرانية ماريانا بعد مباراة قوية استغرقت ساعة و55 دقيقة وانتهت بمجموعتين مقابــــــل لا شـــــيء بواقــــــع «6-1 و7-6».

كما ودعت المصنفة الثامنة البلغارية إيزابيلا البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فاليريا بمجموعتين مقابــــل لا شـيء بواقــــــع «6-3 و6-4» بعـــــد مبـاراة استغرقت ساعة و40 دقيقة، وفازت الكورية نالي هان المصنفة السادسة على البطولة علـــى منافستها السلوفاكية تريزا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع «6-1 و2-6 و6-0».

وفازت المصنفة الرابعة الأوكرانية داريا نيجور على التركية بيرفو سينجز بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع «6-4 و6-3»، وفازت المتأهلة الكازاخستانية جوزال على الإيطالية مارتينا بمجموعتين للا شيء بواقع «6-1 و6-4».

من جانب آخر، انطلقت منافسات البطولة المحلية للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع البطولة الدولية الرئيسية، وكما هو معروف فإن البطولة المحلية تتضمن 11 مسابقة في فئات تحت 12 سنة للبنين والبنات وتحت 14 سنة للبنين والبنات وتحت 16 سنة للبنين والبنات وتحت 18 سنة للبنين والبنات إلى جانب مسابقات الرجال والسيدات والهواة.

ووجه أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس الشكر إلى مجموعة الحبتور، مشيراً إلى أن رجل الأعمال خلف الحبتور امتدت أياديه البيضاء إلى الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية وفي مقدمتها التنس، ويعتبره محبو وعشاق اللعبة الأب الروحي لتنس الإمارات.

وأشاد عبد الملك بما قدمته مجموعة الحبتور من دعم للعبة أسهم في نشرها وتطويرها على كافة الصعد، وما هذه البطولات التي تنظمها وتدعمها إلا مثالاً على هذا الدعم وهذه الرعاية التي أسهمت في خلق جيل جديد محب وممارس للعبة، وتابع: «نحن في اتحاد التنس نثمن ونقدر هذا الدعم اللوجستي والمادي، كما أن هناك توجيهات من الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس بضرورة الوقوف إلى جانب مجموعة الحبتور والسعي إلى الاتحاد الدولي للموافقة على الأفكار الرائدة لها وإسناد تنظيم هذه البطولات بالإمارات».

كما أشاد نائب رئيس اتحاد التنس باستحداث هذه البطولة التي ستتطور في المستقبل مثل بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي أصبحت محط أنظار العالم.