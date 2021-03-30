شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة الرابعة لـ «بلاي أوف الصالات» بين «الفرسان» وخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تختتم مباريات دور المجموعات في بلاي أوف دوري كرة الصالات مساء اليوم الأربعاء بأربع مواجهات، عندما يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان، وهي المباراة الوحيدة المهمة والمؤثرة في مسار التأهل، أما بقية المباريات التي ستجمع دبا الحصن مع الظفرة والنصر مع البطائح ومليحة مع الحمرية فهي مواجهات تحصيل حاصل وبحث عن تحسين الترتيب وذلك بعد أن تأكد صعود النصر والبطائح معاً من المجموعة الثانية إلى المربع الذهبي ويمتلك كل واحد منهما 6 نقاط وسيكون الصراع بينهما فقط لتحديد بطل وثاني المجموعة الثانية.

ويلعب البطائح بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان زعامة المجموعة وليس أمام النصر سوى الفوز للتربع على صدارة مجموعته وفي المجموعة الأولى يأتي فريق نادي الظفرة المتألق عن جدارة ويمتلك 6 نقاط وفوزه أو تعادله مع دبا الحصن يؤهله لصدارة المجموعة الأولى بغض النظر عن نتيجة مباراة شباب الأهلي وخورفكان التي يدخلها الفريقان متساويين في محطة 3 نقاط ويلعب الفرسان بفرصتي الفوز أاو التعادل لأن فريق الفرسان يلعب بأفضلية فارق الأهداف عن خورفكان الذي ليس أمامه سوى الفوز فقط لبلوغ نصف نهائي البلاي أوف.