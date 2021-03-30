شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تغرم بني ياس ومشرف دبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل أعضاء اللجنة وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في الإحالة المقدمة من لجنة المسابقات المتعلقة بالتصريحات الإعلامية التي أدلى بها حمدان أحمد الظنحاني مشرف فريق نادي دبا لكرة القدم ضد لجنة المسابقات واتحاد الكرة، وقررت اللجنة وبأغلبية الآراء توجيه عقوبة لفت النظر إلى حمدان أحمد الظنحاني إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهم بسبب تلك التصريحات.

كذلك فرضت غرامة مالية على نادي بني ياس قدرها عشرة ألاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك بعدم التزامه بإرسال الموقف اليومي للاصابات.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي لتأخر نزول فريقه لأرض الملعب لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته مع نادي مسافي في مسابقة دوري الدرجة الأولى.