بعد أزمة مباراة القمة الملغاة.. اتحاد السلة يعاقب الزمالك ويعتبر الأهلي فائزا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتبار الأهلي فائزا في القمة الملغاة وتغريم الزمالك 30 ألف جنيه، بسبب أزمة حضور الجماهير.

وكان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في ميت عقبة مساء الإثنين، إلا أن اللقاء تم إلغاءه بقرار المراقب بسبب وجود جماهير للقلعة البيضاء داخل الصالة.

وجاء نص العقوبات في بيان اتحاد كرة السلة المصري كالتالي:

- اعتبار فوز الأهلي بالمباراة وهزيمة الزمالك.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 30 ألف جنيه مصري.

- نقل مباراة واحدة لنادي الزمالك خارج أرضه.